Wülfrath : Die Tafel hat nun einen Lieferdienst

Obst und Gemüse in einem Einkaufskorb. Foto: dpa/Christian Charisius

Wülfrath Dienstags und donnerstags werden die Haushalte der Kunden direkt angefahren.

Auch die Tafel Niederberg hat inzwischen ihre Ausgabestellen geschlossen, aber nicht wegen Mangel an Lebensmitteln, sondern wegen der Kontaktbeschränkungen. „Zuerst haben wir an den Ausgabestellen immer weniger Gäste gleichzeitig in die Räume gelassen“, erzählt Renate Zanjani, die die bei der Bergischen Diakonie beheimatete Tafel leitet und sie vor 17 Jahren ins Leben gerufen hat.