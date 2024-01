Ermittlungserfolg in Wülfrath Täter muss für Spray-Aktion an Bronzefiguren geradestehen

Der Schuldige inzwischen zur Rechenschaft gezogen, teilt die Stadt mit. Sie hat Schadenersatzansprüche geltend gemacht, um den entstandenen Schaden am Gemeinschaftseigentum zurückzufordern. „Wir werden auch in Zukunft solche Handlungen nicht tolerieren“, heißt es aus dem Rathaus. „Die Skulpturen sind nicht nur Kunstwerke, sondern auch ein wichtiger Bestandteil unseres kulturellen Erbes.“ Die Stadt hat die kostenintensive Reinigung der Skulpturen mittlerweile in Auftrag gegeben. Der hinweisgebenden Person wurde eine Belohnung ausgezahlt.