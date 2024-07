Dringender Appell in Wülfrath Vermieten auch an anerkannte Asylbewerber

Zusätzlich richtet nun Bürgermeister einen Appell an alle potenziellen Vermieterinnen und Vermieter in der Stadt, ihre Wohnung auch an anerkannte Asylbewerber zu vermieten: „Der anhaltende Krieg in der Ukraine sowie die angespannte weltpolitische Lage zwingen viele Menschen, ihre Heimat zu verlassen und Schutz in Deutschland zu suchen. Eine dezentrale Versorgung mit Wohnraum ermöglicht es uns, die Menschen nach Abschluss ihres Verfahrens besser und schneller in Wülfrath zu integrieren.“ Die Verwaltung hilft Vermietern gerne dabei, für den vorhandenen Wohnraum geeignete Familien oder Einzelpersonen mit Bleiberecht zu finden, die eine Wohnung mieten möchten. Interessierte Vermieter melden sich per E-Mail a.vitzthum@stadt.wuelfrath.de oder unter Telefon 02058 18364.