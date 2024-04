In die Pedale treten in Wülfrath Jetzt anmelden für das Stadtradeln 2024

Beim Stadtradeln 2023 haben die Teilnehmer so wieder einen Rekord an zurückgelegten Kilometern und Anzahl der Teilnehmenden aufgestellt. Am Ende standen auf dem Kilometerzähler für die Stadt nämlich 51.043 Kilometer. Verantwortlich dafür waren 209 Radfahrende in 24 Teams. Ob es in diesem Jahr wieder einen Rekord gibt?