Justiz in Wülfrath Jetzt für das Schöffenamt bei der Stadt bewerben

Bewerben für das Schöffenamt können sich deutsche Staatsangehörige zwischen dem vollendeten 25. und 70. Lebensjahr. Das Formular zur Aufnahme in die Vorschlagsliste gibt es auf der Homepage der Stadtverwaltung (Startseite). Das Formular kann auch telefonisch unter der Nummer 02058 18235 angefordert werden. Es wird dann per Post zugeschickt. Die Rücksendung kann per Post erfolgen oder per E-Mail an wahlen@stadt.wuelfrath.de. Die Vorschlagslisten sollen alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigen.