Justiz in Wülfrath Die Stadt sucht neue Jugendschöffen

Es wird erwartet, dass sich die interessierten Personen in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Mittwoch, 10. Mai, um 17 Uhr, den Ausschussmitgliedern vorstellen. Wer die Voraussetzungen erfüllt und in die Vorschlagsliste aufgenommen werden möchte, kann sich bis zum 14. April bei Susanne Kröber vom Jugendamt der Stadt wenden. Dafür sollte unter Tel. 02058 18342 (ggf. Anrufbeantworter) vorab ein Termin vereinbart werden. Per E-Mail ist sie erreichbar über s.kroeber@stadt.wuelfrath.de. Das Anmeldeformular steht zudem auf der Stadt-Homepage unter www.wuelfrath.net zur Verfügung.