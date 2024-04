Verbesserte Mobilität in Wülfrath Wer macht mit beim Bürgerbusverein?

Lange schon träumen die Menschen in Wülfrath davon, dass ein eigener Bürgerbus vor allem die Außenbezirke wie Düssel, Rohdenhaus oder Flandersbach besser an die Innenstadt und auch an die Bahnhöfe anbindet. Es gab schon einmal einen Anlauf, doch dieser scheiterte, weil sich nicht genug Interessenten fanden, die die Idee mit ihrem Engagement auch tragen. Denn für einen Bürgerbus braucht es zunächst einen Verein, der für den Betrieb verantwortlich ist.