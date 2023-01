Bester Leser in Wülfrath Beim bundesweiten Vorlesewettbewerb ist Können gefragt

Und auch in der Kalkstadt machen Leseratten mit. Wer liest am besten vor? – Diese Frage wird am Montag, 30. Januar, in der Wülfrather Medienwelt beantwortet. Das wird allerdings nicht leicht, die Antwort zu finden. Start des Wettbewerbes ist um 11.15 Uhr. Wie in jedem Januar machen Kinder aus der sechsten Klasse mit. Die Teilnehmenden dieser Vorlese-Runde sind allesamt Siegerinnen und Sieger der vorangegangenen Schulwettbewerbe. Sie wissen also, was sie erwartet und sind entsprechend gut vorbereitet.