Innovation aus Wülfrath Was krabbelt denn da?

Für die einen sind sie faszinierend und für mache auch abschreckend – kein Wunder, denn die Welt der Insekten ist bunt und vielfältig, reicht vom wunderschönen Schmetterling hin zu Fliegen oder anderen Käfern. Egal, ob man sie mag oder sich eher ekelt: Ab sofort kann man zumindest besser bestimmen, was denn da so fliegt und krabbelt vor der Tür, im Garten oder auf der Wanderung. Und zwar ganz einfach mit dem Handy oder dem Tablet-PC per App.