Brand in Wülfrath Stroh in Düsseler Scheune wohl absichtlich angezündet

Der Brand in der Scheune am Samstagmorgen in Oberdüssel wurde absichtlich gelegt – davon geht die Polizei aus. Wie berichtet, rückte die Wülfrather Feuerwehr in den frühen Stunden des 26. Novembers zu dem Brand an der Düsseler Straße 85 aus. Der 37-jährige Anwohner stellte gegen 3.35 Uhr fest, dass mehrere Strohballen in voller Ausdehnung brannten. Er versuchte vergeblich, dass Feuer selbst zu löschen. Mit der Unterstützung von Löschtrupps aus Mettmann und Velbert konnten die Feuerwehrleute aus Wülfrath das Feuer unter Kontrolle bringen, eine Ausbreitung der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Der 37-Jährige gab an, dass er vor dem Brandausbruch die Stimmen von mindestens zwei Jugendlichen wahrgenommen habe, welche sich fußläufig in Richtung Düsseler Straße entfernt hatten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Unterstützungskräften, einem Polizeihubschrauber sowie einem Polizeihund, konnte das flüchtige Duo nicht gefunden werden, teilt die Polizei mit. Die Beamten gehen nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen von einem absichtlichen Brand aus und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Ob das Brandgeschehen von der Nacht des 25. Novembers auf einem Gutshof an der Straße Unterdüssel ereignet hatte, mit dem aktuellen zusammenhängt, wird ebenfalls ermittelt.