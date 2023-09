Aufklärung in Wülfrath Streifenwagen der Polizei Mettmann hält an der Fliethe

Nachdem die Beamten schon am Diek mit dem Gefährt standen, führt der nächste Termin nun an eine andere Ecke der Stadt: Am kommenden Montag, 25. September, macht der Streifenwagen nämlich Halt auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes an der Straße „Zur Fliethe“. Ein guter Platz, erledigen doch da viele Bürger ihre Einkäufe. Von 12 bis 14 Uhr sind die Kriminalkommissare vor Ort mit dem Info-Mobil.