Nachhaltige Mobilität in Wülfrath : Wülfrath will mit kleinen Impulsen Radfahren verbessern

Bordsteinabsenkungen an der Flandersbacher Straße zum Panoramaradweg lassen sich nur in Abstimmung mit dem Kreis realisieren. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Radfahren macht nicht nur Spaß, Menschen aus dem Auto auf dieses Gefährt zu bringen, ist ein wichtiger Baustein nachhaltiger Mobilitätskonzepte.

Kreisweit wird derzeit an einem Konzept gearbeitet, dass das Radeln als Baustein der allgemeinen Mobiltät ernst nimmt. Parallel zu diesen Bestrebungen machen sich die Wülfrather ihre eigenen Gedanken, wie sie dieses Thema umsetzen können. In den Ausschuss für Umwelt und Ordnung hatten Grüne, CDU und SPD einen Antrag mit 13-Punkte-Plan eingebracht. „Was mit geringen Mitteln zu realisieren ist“, wie es Kämmerer Rainer Ritsche angesichts der leeren Kasse formulierte, solle möglichst zeitnah realisiert werden. Ideen wie beispielsweise die Mettmanner Straße hinsichtlich ihrer Doppelnutzung für Radfahrende und Fußgänger zu prüfen, werden nicht berücksichtigt. „Über besagte Straße entscheiden nicht wir, sondern Straßen.NRW“, führte Sebastian Schorn, Amtsleiter des Ordnungsamtes aus. Ähnliches gelte für die Heumarktstraße, auf der als „verkehrsberuhigter Bereich alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind“, weshalb kein – wie gewünscht – farblich markierter Radweg eingezeichnet werden kann.Und auch der Vorschlag, an der Flandersbacher Straße in Richtung Rohdenhaus den Bordstein abzusenken, sei „nicht mal eben“ zumachen, „da gibt es einige Hürden zu nehmen“. Diese Adresse ist eine Kreisstraße, es wären entsprechende Absprachen zu treffen.