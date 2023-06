Politik in Wülfrath Plan zur Straßensanierung steht endlich

Letztlich war es eine Detailfrage, die aber das bekannte Zünglein an der Waage ist. In der letzten Sitzung vor der Sommerpause gab es im Rat der Stadt eine erneute Diskussion über das Straßenerhaltungsmanagement und infolge dessen eine fast halbstündige Sitzungsunterbrechung, in der ein Kompromissbeschluss erarbeitet wurde, dem letztlich dann alle zustimmten.