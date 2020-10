Neues Lichtkonzept für Straßen : Wülfrather Straßenbeleuchtung wird 2021 modernisiert

Wülfrath Durch die Umrüstung auf LED-Technik werden sowohl Stromkosten gespart, als auch Kohlendioxid-Emissionen verringert. Historische Exemplare in der Altstadt sollen aber erhalten bleiben.

Durch die Umrüstung auf LED-Technik werden sowohl Stromkosten gespart, als auch Kohlendioxid-Emissionen verringert. „Wir freuen uns sehr, diesen Auftrag bekommen zu haben und werden uns jetzt an die Arbeit machen“, erklärte Spie-Geschäftsleiter Peter Pfannenstiel und Bürgermeisterin Claudia Panke erinnerte an das „große Vergabeverfahren und wir sind froh, dass wir heute einen Punkt drunter setzen können“. Der Auftrag umfasst zwei Bereiche, nämlich Betriebsführung inklusive Wartung und Instandhaltung von 2387 sogenannten Lichtpunkten im Stadtgebiet, zum anderen die Modernisierung von 1511 Leuchten durch Umrüstung auf LED-Technik. Zwei Beispiel-Laternen wurden bereits präsentiert. Die Straßen-Leuchte erinnert in ihrer Form an herkömmliche Laternen an Hauptstraßen, nur dass der Kopf wegen der LED-Technik etwas flacher ausfällt. Die Deko-Leuchten erinnern an Standmixer und sollen in Parks und ähnlichem zum Einsatz kommen.