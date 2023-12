Schul-IT in Wülfrath Bringt künftig jeder Schüler sein Tablet-PC selbst mit?

Wülfrath · Der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Wülfrather Schulausschusses, Martin Sträßer, sieht die Zukunft der digitalen Schule in dem Modell „Bring your own device“.

Schule wird immer digitaler. Immer mehr lösen Tablet-PC Stift und Papier ab. Foto: dpa/Armin Weigel

Von Anna Mazzalupi