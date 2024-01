Kirche in Wülfrath Abschlussgottesdienst für Sternsinger

Zum Abschlussgottesdienst sind nicht nur die Kinder in ihren Königskostümen, sondern auch alle Wülfrather eingeladen, die die Sternsinger erleben wollen. „Wir wissen, dass die Sternsingergruppen nicht zu allen Häusern kommen konnten, da das Wetter in diesem Jahr für die Kinder manchmal zu kalt war. Die Kinder haben so viele Straßen besucht, wie sie konnten, und dafür sind wir ihnen sehr dankbar. Wir wissen, dass viele Menschen auf den Segensspruch 20+C+M+B+24 einen großen Wert legen. Wenn Ihre Straße oder Ihr Haus nicht besucht wurde, war das kein böser Wille“, so die Organisatoren Ingolf Kriegsmann und Kinga Varga. Wenn noch einen Segensspruch haben möchte, kann ihn sich im evangelischen Gottesdienst am 14. Januar oder in der kommenden Woche vormittags im katholischen Gemeindeamt abholen. Bei telefonischer Anfrage in den Gemeindeämtern wird er auch zugesandt.