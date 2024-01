Tradition in Wülfrath Segen für das Rathaus

(am) Für den perfekten Start ins neue Jahr darf im Rathaus eines nicht fehlen: der Segensspruch Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus. Am Freitagmorgen waren einige der derzeit rund 60 Sternsinger der katholischen und evangelisch-reformierten Gemeinde zu Gast bei Bürgermeister Rainer Ritsche, um den Segenskleber über dem Ratssaal anzubringen. Noch bis zum 14. Januar werden die jungen Sternsinger in Wülfrath unterwegs sein, um unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ nicht nur den Segen Gottes zu verbreiten, sondern auch Geld für den guten Zweck zu sammeln. Foto: Achim Blazy