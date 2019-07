Kalkwerk Wülfrath : Steinbrecher Prangenhaus wird abgerissen

Wülfrath Rund 60 Jahre zerkleinerte er im Inneren Kalksteine. Nun muss der Betonkoloss weichen.

Der Steinbrecher in Prangenhaus war in den 20er Jahren errichtet worden. Insgesamt gibt es dort drei Brecher, die für die Zerkleinerung des Kalksteins verwendet wurden. Damals waren die großen Gesteinsbrocken noch mittels einer kleinen Dampflokomotive, die mehrere Loren hinter sich zog, befördert worden. Bei den sogenannten Loren handelt es sich um Transportwagen. Mittels eines Schrägaufzugs, den man allerdings nicht von der Straße aus sehen kann, sondern nur, wenn man sich auf dem Werksgelände befindet, wurden die Waggons dann nach oben transportiert und im sogenannten Brechermaul wurde der Kalkstein dann zerkleinert. Seit mehr als 20 Jahren steht der Steinbrecher nun still. Für die Erweiterung des Steinbruchs Silberberg muss er weichen. In dem benachbarten historischen Steinbrecher hausen jetzt Fledermäuse.