Bücherabenteuer in Wülfrath „Piratenlesung“ verspricht Wagemut und Expertise

Darum geht es in dem Buch: Die Welt braucht wagemutige Menschen – heute mehr denn je. Mit diesem Buch zeigt die Weltumseglerin und Businesspiratin Stefanie Voss, wie man so ein Mensch werden kann. Eine wagemutige Persönlichkeit, die macht, statt abzuwarten, die ihre mentalen Muskeln einsetzt und auch mal ein Risiko eingeht. Dieses Buch ist ein Wegweiser und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für wagemutiges Denken und Handeln. Es vermittelt Tipps und Strategien, wie wir alle Potenziale in unserem Leben und in unserem Alltag nutzen können. Wir haben heute viele Möglichkeiten und können den Wunsch nach einem lebendigen, freien, selbst gestalteten Leben Wirklichkeit werden lassen, ohne alles zu riskieren. „Pirate up your life“ heißt: Drücke dem Leben deinen eigenen Stempel auf.