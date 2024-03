Glaube in Wülfrath Sie lebt den Dienst am Menschen

Wülfrath · Stefanie Stute (56) ist Pfarrerin an der Bergischen Diakonie Wülfrath. Warum sie die Stelle nicht mehr missen möchte und was die Arbeit dort so besonders macht.

28.03.2024 , 17:00 Uhr

Pfarrerin Stefanie Stute liebt die Kirche der Diakonie in Aprath. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Anna Mazzalupi