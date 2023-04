Stammtisch in Wülfrath-Düssel Bezirkspolizistin hat Ort auf Fahrradstreife im Blick

Zur Vorbereitung ihres Besuchs hatte sie am Tag vorher schon einmal das Düsseler Feld und die Gegend um den Aprather Mühlenteich „bestreift“. Ergebnis: „Viele der das Düsseler Feld nutzende Autofahrer kommen oder wollen gerade zu einem der an das Düsseler Feld angrenzenden Liegenschaften. Doch wenn ich die Autofahrer frage, ob ich zur Verifizierung des Anliegens mal eben dort anrufen kann, kam mehrfach die Antwort, dass dort im Moment niemand zu erreichen sei“, erzählte die Polizistin. Sie versprach, in Zukunft dort häufiger die Situation zu beobachten und aufklärend zu wirken.