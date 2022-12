Ordnung und Sicherheit in Wülfrath Stefanie Rempel ist die Neue im Revier

Stefanie Rempel ist 46 Jahre alt und lebt in Heiligenhaus. Wülfrath kennt sie dennoch bereits wie ihre Westentasche, denn schon mehrfach hat sie ihr dienstlicher Werdegang bei der Polizei im Kreis Mettmann in die Kalkstadt geführt. So war sie von 1996 bis 2004 im Wach- und Wechseldienst auf der Polizeiwache in Velbert, von wo sie viele Einsätze in Wülfrath wahrgenommen hat. Nach zehn weiteren Jahren auf der Wache in Ratingen kehrte sie dann 2014 als Wachdienstführerin nach Velbert und Wülfrath zurück. Zuletzt war sie in der Wülfrather Wache die erste Kontaktperson für alle Bürgerinnen und Bürger, die eine Anzeige bei der Polizei erstatten wollten. „Ich freue mich sehr darauf, als Bezirksdienstbeamtin noch näher dran zu sein an den Menschen. Ich möchte mit einem offenen Ohr da sein und verstehe mich als Ansprechpartnerin für alle. Wülfrath ist eine tolle Stadt mit tollen Menschen, für die ich mich einsetzen möchte“, betont Rempel.