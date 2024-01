Vorsorge in Wülfrath Der Starkregenleitfaden liegt im Rathaus aus

Wann immer es heftigere Regenfälle gibt, werden sicher viele an den Sommer 2021 denken. In Teilen des Kreises Mettmann kam es infolge von Starkregen zu erheblichen Schäden. Um dieser spürbaren und wachsenden Herausforderung durch Anpassungen an Gebäuden zu entgegnen, hat der Kreis Mettmann einen „Starkregenleitfaden“ erstellt und veröffentlicht.