Internationale Beziehungen in Wülfrath Städtepartnerschaftsverein braucht neuen Präsidenten

Info

Kontakt Wer Interesse an der Präsidentschaft des Freundeskreises Städtepartnerschaften hat, kann isch bei Otto Schickenberg per E-Mail an vorstand@sp-wuel.de wenden oder an Bürgermeister Rainer Ritsche unter Telefon 02058 18200 oder per Mail an buergermeister@stadt.wuelfrath.de.

Infos zum Freundeskreis Städtepartnerschaften gibt es auf der vereinseigenen Homepage unter www.staedtepartnerschaften-wuelfrath.de.

Termin für die Neuwahlen in diesem Jahr ist noch nicht festgelegt. Schickenberg hatte frühzeitig seinen Rückzug als Präsident angekündigt für die Nachfolgersuche.