Internationale Verbindungen in Wülfrath Vive la deutsch-französische Freundschaft

Am Abend gab es dann eine Feier zum 20-jährigen Jubiläum im Restaurant des Golfclubs Bondues. In entspannter Atmosphäre wurden alte Bekanntschaften erneuert und neue geschlossen. Passend dazu wurde dann auch gemeinsam weitergefeiert, denn es gab in Bondues das Frühlingsfest. In einem aufwendig restaurierten ehemaligen Bauernhof feierte die ganze Stadt zwei Tage lang „Bondues en Fête“ – mit dabei auch die Wülfrather. Neben regionalen Produkten der Landwirtschaft und vielerlei Handwerkskunst, beeindruckte die Kulisse alle Besucher.