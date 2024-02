Mobilität in Wülfrath Es gibt keine zusätzliche Nachtfahrt für die Stadt

Damit die Menschen auf den Öffentlichen Nahverkehr, kurz ÖPNV, umsteigen, braucht es vieles: darunter faire Fahrpreise, vor allem aber gute und zuverlässige Fahrtakte und Anbindungen – gerade auch in den Abendstunden. Doch in Wülfrath hapert es oft an regelmäßigen Verbindungen. Ein Beispiel ist die generelle Anbindung an den Bahnhof Aprath sowie den Bahnhof Hahnenfurth/Düssel. Ein anderes sind die Nachtfahrten aus der Nachbarstadt Wuppertal in Wülfraths Mitte.