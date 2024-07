Arbeiten in Wülfrath Stadtwerke spülen das Trinkwassernetz

Wenn es in der kommenden Woche zu Trübungen des Trinkwassers kommt, müssen sich Verbraucher keine Sorgen machen. Diese Trübungen seien gesundheitlich unbedenklich, teilen die Stadtwerke Wülfrath mit. Der Grund dafür sind Rohrnetzmessungen und Spülungen des Trinkwassernetzes, die die Stadtwerke am 9. und 10 Juli durchführen. Auch Druckschwankungen sind an den beiden Tagen möglich. Die Stadtwerke „werden die Arbeiten so ausführen, dass die Anwohner und Verkehrsteilnehmer so wenig wie möglich, beeinträchtigt werden“, heißt es vom Unternehmen. Bei Fragen stehen die Stadtwerke zur Verfügung.