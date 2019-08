Baumaßnahmen in Wülfrath : Stadtwerke investieren eine Million Euro

Wülfrath In diesem Jahr beschäftigen den Energie- und Wasserversorger fünf größere Baustellen im Stadtgebiet.

Am Kreisverkehr Mettmanner Straße, am Akazienweg oder am Finkenweg sind Baustelllen, an denen die Stadtwerke Wülfrath arbeiten. Einige von ihnen sind lange Zeit geplant, andere entstehen eher kurzfristig. Mit einem Volumen von etwa einer Millionen Euro sind die Investitionskosten 2019 außergewöhnlich hoch. „So hoch wie seit Jahren nicht mehr“, betont Stadtwerke-Geschäftsführer Arne Dorando in einem Gespräch mit unserer Redaktion.