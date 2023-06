Nachhaltigkeit in Wülfrath Tischlerei erzeugt eigenen Strom durch Sonnenenergie

Die Tischlerei ist 2021 nach Wülfrath gezogen. „Wir haben uns bewusst für eine Kooperation mit den Stadtwerken Wülfrath entschieden, da wir auf die Qualität der Arbeit und auf einen Ansprechpartner vor Ort setzen“, berichtet Schütt. Im letzten Jahr haben die Stadtwerke eine PV-Anlage auf dem Rathaus sowie auf der Bergischen Diakonie installiert. Aktuell bauen sie die größte PV-Aufdachanlage in NRW. Auf der 50.000 Quadratmeter großen Dachfläche des neuen Logistikzentrums an der Henry-Ford II-Straße entsteht eine PV-Anlage mit einer Leistung von 4.300 kWp. Aber auch im privaten Sektor enstehen mehr Sonnenstromanlage auf den Dächern. „Letztes Jahr haben wir insgesamt 60 Anlagen in privaten Haushalten installiert“, erklärt Sulewski.