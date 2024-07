Lebendiger Treffpunkt in Wülfrath Stadtteilcafé bringt Menschen in Rohdenhaus zusammen

Das Stimmengewirr ist schon von draußen zu hören. Der Duft der frischen Waffeln dringt bereits beim Betreten der kleinen Stufen zum Eingang in die Nase und macht Appetit. Der Blick in den Raum zeigt: Hier ist richtig was los! Vergnügt sitzen die Menschen an den Tischen, plaudern angeregt miteinander, genießen Sahne und Kirschen auf der Waffel sowie die Atmosphäre. Ausgelassen wird gelacht.