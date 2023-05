Bewegender Wettbewerb in Wülfrath Radelt sich Wülfrath zu einem neuen Stadtradeln-Rekord?

Vom 7. bis zum 27. Mai dauert die sportliche Aktion, die das Rad fahren in den Fokus rückt und so mehr Menschen auf die klimafreundliche Mobilitätsalternative bringen soll. „Für mich persönlich zählt nicht so sehr der Wettbewerbscharakter. Für mich zählt mehr, etwas für die eigene Gesundheit und das Klima zu tun“, betont Polizist Frank Eigelshofen. Einen Unfallschwerpunkt für Radfahrer gebe es in Wülfrath zum Glück nicht. Für den Wachleiter wird es ein leichtes sein, viele Kilometer zum Stadtergebnis beizutragen, ist er doch passionierter Radfahrer. Er ist Mitglied im Team von Bürgermeister Rainer Ritsche, der dieses Jahr erstmals ein eigenes Team gründete.