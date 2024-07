Freizeit in Wülfrath Der Stadtpark ist wieder freigegeben

Das sind gute Nachrichten für alle Nutzer des zentralen Stadtparks: Der Park ist ab sofort wieder zur Nutzung freigegeben. Das teilt die Stadt mit. Nach dem kurzen, aber heftigen Unwetter mit Sturm am Abend des 9. Julis in der vergangenen (wir berichteten) musste der Stadtpark vorübergehend gesperrt werden, da für Besucherinnen und Besucher Gefahr durch herabstürzende Äste und umgestürzte Bäume bestand. Es war also eine vorsorgliche Maßnahme der Stadtverwaltung.