Engagement in Wülfrath Stadtlotsen suchen Verstärkung

Weil die Nachfrage so hoch ist, suchen die Stadtlotsen Wülfrath Verstärkung. Die Stadtlotsen sind ein Zusammenschluss engagierter Wülfrather Bürgern, die in der Flüchtlingshilfe aktiv sind. Die Ehrenamtler helfen dem Menschen dabei, sich in der neuen Umgebung zurecht zu finden, Fuß zu fassen und in der neuen Kultur anzukommen.