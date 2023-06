Aktionstag in Wülfrath Generationenpark wird zum bunten Abenteuerland

Dieser Tag gehört ganz klar und fest in Kinderhand: Am 10. Juni verwandelt sich der Generationenpark In den Banden in ein großes Kinder-Abenteuer-Spieleland. Denn an diesem Tag veranstaltet der Stadtjugendring das Wülfrather Kinderfest. Bereits zum fünften Mal wird die bunte Veranstaltung, die bei ihrem Zielpublikum immer bestens ankam, ausgerichtet. In der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr erwarten die jungen Besucher verschiedene Spiele, Basteln- und Mitmachaktionen, die für kleine und auch größere Kinder aus Wülfrath und Umgebung geeignet sind. Die Hüpfburg und der Kletterfelsen werden natürlich auch nicht fehlen. Alle Spielangebote sind kostenfrei. Getränke und Popcorn gibt zu günstigen Preisen. Für die Angebote sind die Verbände des Stadtjugendrings, Kitas, Ogatas und viele weitere Gruppen verantwortlich. „Interessierte Vereine oder Gruppen dürfen sich gerne noch melden“, sagt Heiko Dietrich, Organisator des Kinderfestes. Wer noch mitmachen möchte, kann sich per Mail an wuelfratherkinderfest@gmail.com melden.