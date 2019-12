Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung in Wülfrath : Stadtentwicklungskonzept wird fortgesetzt

Wülfrath Attraktivität der City ist gegeben, kann aber ausgebaut werden. Quartier Ellenbeek hat Nachholbedarf.

Jubiläumsfest mit szenischer Lesung und Ausstellung an der Schulstraße in Wülfrath : Arbeiterwohlfahrt feiert 100. Geburtstag

Bekanntermaßen legt die Bezirksregierung Regionalplansänderungen erneut ab heute bis 17. Januar 2020 offen, „daraus ergeben sich für uns Veränderungen“, erklärte Martin Barnat zu Lagen am Rhein: Düssel ist neuerdings lokal, die Adresse In den Eschen regional. Debattiert wurde über zukunftsfähige Konzepte mit Blick in die Glaskugel, wie und wo Menschen in den kommenden Jahren einkaufen werden.