Aktion in Wülfrath Über zwei Tonnen Müll wurden gesammelt

Der Aktionstag sei ein voller Erfolg gewesen, so die Stadt, die das außerordentliche Engagement der freiwilligen Helfer lobt. „Überall waren die gelben Westen der Aktiven zu sehen und setzten ein Zeichen für eine saubere Stadt“, so die Abfallberatung, „die große Anzahl der freiwilligen Helferinnen und Helfer zeigt, wie sehr den Bürgerinnen und Bürgern ein sauberes und blühendes Wülfrath am Herzen liegt.“ Deshalb gilt der Dank der Stadt diesen Helfern.