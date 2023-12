Flächen in Wülfrath Stadt will sich Option auf Bauland sichern

Die Ansiedlung von Gewerbe ist wichtig für eine Stadt. Zum einen fließt durch die Unternehmen dank Gewerbesteuer Geld in die kommunale Kasse. Zum anderen bieten die Firmen den Menschen in der Stadt einen Arbeitsplatz. Doch Bauland für Gewerbe ist in der Kalkstadt rar. Dabei ist die Nachfrage aufgrund der Lage und guten Anbindung hoch. Noch gibt es einzelne Fläche in Wülfrath, die sich jedoch im Privatbesitz befinden.