Glasfaserausbau in Wülfrath : Dubiose Werbekolonnen klingeln an - Stadt warnt vor Falschinformationen

Wülfrath Seit einiger Zeit verbreiten scheinbar im Auftrag von Telekommunikationsanbieter Werbekolonnen gezielte Falschinformationen zum kommunalen Glasfaserausbau durch Stadtwerke und Greenfiber. Damit verunsichern sie die Bürger. Stadt und Stadtwerke machen deutlich, dass das unseriöse Geschäfte sind.

Doch Ruhe kommt trotzdem nicht in die Sache. Stadtwerke und Stadt warnen in einer gemeinsamen Presseerklärung vor dubiosen Werbekolonnen, die derzeit in Wülfrath unterwegs seien. „Unlautere Werbung verunsichert Wülfrather Haushalte“, erklären sie. Beide Parteien betonen: „Werber wurden nicht von der Stadt oder den Stadtwerken beauftragt.“

In den vergangenen Tagen und Wochen sind nämlich verstärkt Werbekolonnen anderer Telekommunikationsunternehmen in der Stadt aktiv. Diese verbreiten in Haustürgesprächen gezielt Falschinformationen über das Wülfrather Gemeinschaftsprojekt und verunsichern so die Bevölkerung. „Immer häufiger wenden sich Wülfratherinnen und Wülfrather mit Fragen an die Stadtwerke. Anlass sind nicht selten Aussagen von Kundenwerbern, die Produkte eines Telekommunikationsunternehmens in Wülfrath, vor allem in der Innenstadt, vertreiben“, heißt es in der Erklärung weiter. Die Falschaussagen sind nicht nur für Ulrich Siepe, Prokurist der Stadtwerke ärgerlich. Grundsätzlich stellt er klar: „Der Ausbau des flächendeckenden Glasfasernetzes in Wülfrath gemeinsam von Stadtwerke und dem Unternehmen Greenfiber wird selbstverständlich und unverändert umgesetzt!“ Mit der Umsetzung soll noch im dritten Quartal begonnen werden.