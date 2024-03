Kinderschutz in Wülfrath Sie sind die Vorreiter für den Kinderschutz

Die Stadt Wülfrath hat in Sachen Kinderschutz eine Vorreiterrolle. Denn als erste Kommune im Kreis Mettmann hat sich die Stadt auf dem Weg gemacht, ein Gütesiegel zum Kinderschutz zu entwickeln, um so das Thema in Vereinen und Institutionen noch fester zu verankern und aktiv etwas für den Schutz der kleinsten Bewohner zu tun. Und nun konnte im Jugendhilfeausschuss das erste Mal das neue Kinderschutzgütesiegel offiziell verliehen werden – und zwar gleich drei Mal.