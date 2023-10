Maßnahme in Wülfrath Stadt untersucht Kanäle in Düssel

Bei Fremdwasser handelt es sich um Wasser, das zwar in die Kanalisation gelangt, dort aber nicht erwünscht ist, da es in der Regel nicht gereinigt werden muss und so die Abwasseranlagen unnötig belastet. Grundwasser etwa kann als Fremdwasser durch Undichtigkeiten eindringen, aber auch Einleitungen von Drainagewasser über fehlerhafte Anschlüsse oder von Regenwasser über Kanaldeckel gelten als Fremdwasser. Der Schmutzwasserkanal in der Straße wird bei der Untersuchung immer abschnittsweise kurzfristig beidseitig abgesperrt und anschließend mit einem geruchslosen, umwelt- und gesundheitsverträglichen Signalnebel gefüllt, erklärt die Verwaltung. Da der Nebel leichter als Luft ist, tritt er nach wenigen Minuten aus den angeschlossenen Schächten, Straßeneinläufen, Lüftern oder Regenfallrohren aus, die an die Schmutzwasserkanalisation angeschlossen sind. Auf diese Weise festgestellte Fehlanschlüsse werden dokumentiert. Eine Einschränkung im Kanalbetrieb ist durch die Untersuchung nicht gegeben.