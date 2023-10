Herbstzeit in Wülfrath Der Häcksler bekommt das Grün klein

Vor dieser Frage stehen viele, die keinen großen Anhänger haben, um den Grünschnitt zur Deponie zu fahren. Es gibt Abhilfe dank der Aktion vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Zusammenarbeit mit der Stadt. Gemeinsam führen sie die zweite Häcksleraktion des Jahres am 21. und 28. Oktober durch. Die Firma Drenker kommt nach vorheriger Anmeldung mit einem wendigen Schredderfahrzeug, das direkt vor dem Haus oder den Garagenvorplatz fahren kann. Gegen eine Kostenbeteiligung von 20 Euro läuft der Häcksler bis zu 25 Minuten lang, was bei der Leistungsfähigkeit des Geräts (bis zu 12 Zentimeter) für einen normalen Garten genügt, informiert Götz-Reinhardt Lederer von der BUND-Ortsgruppe.