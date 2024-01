Ehrenamt in Wülfrath Wer möchte das Amt der Schiedsperson übernehmen?

Interessierte an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit können eine kurze Bewerbung mit Lebenslauf bis Freitag, 9. Februar, an Andrea Pabst, Am Rathaus 1, schicken oder auch die Unterlagen persönlich im Rathaus im Erdgeschoss, Zimmer 01.03, einreichen sowie per E-Mail an a.pabst@stadt.wuelfrath.de.