Verwertung in Wülfrath Stadt steigt in Alttextil-Geschäft ein

Nun wird es jeweils zwei stadteigene Container in der Farbe Rot und mit dem Slogan „Jeder Einwurf zählt“ an zwei neuen Standorten geben. Sie stehen ab dem 15. Januar zum einem auf dem unteren Parkdeck direkt am Rathaus (Zufahrt von der Wilhelmstraße), und zum anderen in direkt an der Abfall-Annahmestelle an der Liegnitzer Straße, nämlich seitlich am Eingangstor zur Annahmestelle.