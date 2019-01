Wülfrath: Stadt Wülfrath prüft Radweg für Dornaper Straße

Wülfrath (arue) Die Anbindung des neuen S-Bahnhofs Hahnenfurth-Düssel über einen Radweg war jetzt Thema eines Gesprächs zwischen der Wülfrather Bürgermeisterin Claudia Panke, weiteren Vertretern der Stadtverwaltung, dem Vorsitzenden des Bürgervereins Wülfrath-Düssel, Thomas Kaulfuß, und dem örtlichen Landtagsabgeordneten Martin Sträßer.

Der Planfeststellungsbeschluss, der Grundlage für den jetzigen Ausbau ist, stammt aus dem Jahr 2009. Seitdem haben sich durch die Änderung der Straßenverkehrsordnung zwar die gesetzlichen Anforderungen für Radwege geändert. Eine Anpassung an die neue Rechtslage ist aber nicht erfolgt. Folglich dürfen Radfahrer derzeit ausschließlich die Straße nutzen.

„Das Fahrrad gewinnt in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung. Dies muss die heutige Straßenplanung berücksichtigen“, beschreibt Sträßer den Wunsch aller Beteiligten nach einer besseren Radewegeanbindung. Panke ergänzt: „Wir sollten mindestens an den gefährlichen Stellen einen eigenständigen Radweg schaffen.“