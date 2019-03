Wülfrath: Stadt prüft Nutzung des VHS-Gebäudes

In der nächsten Ratssitzung im Juli soll nun entschieden werden, wie das Gebäude an der Wilhelmstraße 189 weiter genutzt wird. Foto: Dietrich Janicki

Wülfrath Rainer Ritsche ist im Rat einstimmig zum 1. Beigeordneten und Kämmerer wiedergewählt worden. Beschlossen wurden auch Gebührenerhöhungen.

Von der Wiederwahl des ersten Beigeordneten und Kämmerers Rainer Ritsche über die Unterbringung der Feuer- und Rettungswache und des Baubetriebshofs bis zur Vermarktung des VHS-Gebäudes und des alten Rathauses an der Wilhelmstraße reichten die Punkte auf der Tagesordnung am Dienstagabend im Rat der Stadt Wülfrath.

Während die Zukunft der Rettungs- und Feuerwache sowie der Verbesserung der Raumsituation in den vorherigen Ausschüssen zum Teil für viel Diskussionsstoff gesorgt hatte, wurde im Rat nun einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung beauftragt wird, ein Raumprogramm zur Errichtung eines Neubaus auf dem ehemaligen Bahngelände zu erarbeiten. Auch der Bauhof benötigt einen neuen Standort. Einstimmung wurde auch beschlossen, dass bis zur Fertigstellung einer neuen Rettungs- und Feuerwache die jetzige Situation umgehend verbessert werden muss. Für die Baumaßnahmen sind Kosten von 421.000 Euro mit einer maximalen Kostendeckelung von 20 Prozent vorgesehen.

Wiederwahl „Ich freue mich über das einstimmige Ergebnis und die noch vor mir liegenden Aufgaben, insbesondere den Neubau der Feuerwache“, sagte Rainer Ritsche zu seiner Wiederwahl zum Ersten Beigeordneten und Kämmerer. Er hofft, das Projekt noch in seiner Amtszeit zu Ende bringen zu können. Für seine sachbezogene Haltung, seine Funktion als Ratgeber und Sparringspartner der Bürgermeisterin wurde er sehr gelobt, auch von den Fraktionen.

Im Rahmen des Haushaltsicherungskonzeptes wurden einige Gebührenerhöhungen beschlossen, die die Medien Welt, die Sportstätten der Stadt und die Wasser Welt betreffen. Mehrheitlich sprachen sich die Fraktionen - mit Ausnahme der Wülfrather Gruppe und der Linke - für eine Änderung der Gebührenordnung in der Medien Welt aus, demnach kostet eine Ausstellung oder Verlängerung des Leseausweises künftig elf anstatt zehn Euro. Bei der Abstimmung zur Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung der Sportstätten, die am 1. August in Kraft tritt, enthielt sich die Linke, alle anderen stimmten dafür. Das bedeutet für Vereine und Nutzer von Sporthallen sowie –plätzen, dass sie künftig eine zehn Prozent höhere Nutzungsgebühr zahlen müssen. Ab August steigt auch der Eintrittspreis für die Wülfrather Wasser Welt um zehn Prozent. Beim mehrheitlichen Beschluss für eine Gebührenerhöhung zeigte die Fraktion die Linke erneut ihre Ablehnung.