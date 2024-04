Klima schützen in Wülfrath Neue „Zukunftsbäume“ für die Stadt

Wülfrath · Die Verwaltung ist Vorbild im Kampf gegen den Klimawandel. Denn sie lässt an der Wilhelmshöhe und Reinhold-Schneider-Straße neue Bäume pflanzen. Was daran so besonders ist.

04.04.2024 , 12:00 Uhr

Gehölze mit Früchten wie der Zierapfel bieten Vögeln in den kalten Monaten Schutz und Nahrung. Foto: dpa-tmn/Frank Rumpenhorst

RP/am) Im Kampf gegen schlechte Luft und aufgeheizte Städte sind Bäume nicht wegzudenken. Sie nehmen das schädliche CO2 auf und speichern es. Sie sorgen also für saubere Luft, dienen zudem auch vielen Tieren als Heimat. Außerdem spenden sie Mensch und Tier Schatten an heißen Tagen. Umso wichtiger ist mit Blick auf immer heißeren Temperaturen, dass überall in der Stadt auch neue Bäume gepflanzt werden. Denn die grünen Lungen brauchen Zeit, um zu wachsen. Neu pflanzen können natürlich Gartenbesitzer oder auch Unternehmen auf ihrem Firmengelände. Und auch die Stadt erfüllt die Aufgabe als Baumpflanzer. So wurden an der Wilhelmshöhe jetzt zehn neue Bäume gesetzt. Damit werde der städtische Baumbestand weiter aufgefüllt, erklärt die Stadt. Und das soll noch nicht alles sein. Denn jetzt nach den Osterfeiertage werden noch fünf weitere Bäume an der Reinhold-Schneider-Straße gesetzt, wo die Baumscheiben überarbeitet wurden. Die Neupflanzungen tun auch der Tierwelt gut. Denn alle neuen Bäume sind insekten- und bienenfreundlich, da sie den Insekten mit ihren Blüten reichlich Nahrung bieten, so die Verwaltung. Für die Wilhelmshöhe hat die Stadt Bäume nach der aktuellen „Liste der Zukunftsbäume“ ausgewählt. Die Bäume können sich den bereits erkennbaren Klimaveränderungen, wie längeren Trockenperioden und unregelmäßigeren Niederschlägen, besser anpassen. Sie gelten als widerstandsfähiger bei extremen Temperaturen und Wassermangel, aber auch bei Streusalz-, Chemikalien- und Öleintrag. Die ausgewählten Bäume im Wert von insgesamt rund 4500 Euro sind Hochstämme, deren Baumkronen in circa zwei Metern Höhe beginnen. Der städtische Baubetriebshof hat an der Wilhelmshöhe die Baumarten Wollapfel, Zierapfel „Scarlett“, südlicher Zürgelbaum, Blumenesche (Mannaesche) und Geweihbaum gepflanzt. An der Reinhold-Schneider-Straße werden nun fünf Bäume im Wert von etwa 2500 Euro durch das Unternehmen gepflanzt, das auch die Baumscheiben überarbeitet hat, so die Verwaltung. Hier werden die Zieräpfel „Malus Rudolph“, der in kräftigem Rosa üppig blüht, und „Malus Red Sentinel“, eine weiß blühende Sorte, gesetzt. „Die neuen Bäume werden nicht nur im Frühjahr während der Blüte ein Hingucker sein“, ist sich der zuständige und neue Grünflächenmanager der Stadt, Pascal Kaudewitz, sicher. „Mit zunehmender Größe spenden sie zudem Schatten und tragen dazu bei, dass sich die Stadt im Sommer weniger stark aufheizt“, ergänzt der Experte. Das ist also ein Gewinn für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Kalkstadt.

