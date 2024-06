Beteiligung in Wülfrath Bürger können Fragen zur Baustelle Schillerstraße stellen

Bis Ende des Jahres wird sie eine Dauerbaustelle sein: Wie berichtet, erneuern die Stadtwerke Wülfrath an der Schillerstraße die Wasser- und Gasleitungen. Das führt zu Einschränkungen für Anwohner. Und für die Maßnahme mussten die Bäume gefällt werden. Mit Abschluss der Arbeiten sollen aber neue gepflanzt werden. Bevor die Stadtwerke anfingen, hat zudem Greenfiber für das kommunale Glasfasernetz die entsprechenden Kabel verlegt. Dennoch ergeben sich für manche Bürger und Anlieger noch Fragen, weshalb die Stadtverwaltung nun zu einer Bürgersprechstunde einlädt, die sich mit der bereits gestarteten Baumaßnahme in der Schillerstraße befasst. Neben den Anwohnerinnen und Anwohner der Schillerstraße sowie der umliegenden Straßen sind auch alle anderen Interessierten herzlich willkommen, so die Verwaltung. Die Sprechstunde soll Gelegenheit bieten, Fragen und Anliegen direkt mit den zuständigen Mitarbeitern des Dezernats III, Planen und Bauen, sowie den Stadtwerken zu besprechen. Die Baumaßnahme wird ausführlich anhand von Plänen und Visualisierungen erläutert, um allen Teilnehmenden einen umfassenden Einblick zu ermöglichen. Das Ganze erfolgt am 13. Juni, 16 bis 17 Uhr im Ratssaal, Am Rathaus 1. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.