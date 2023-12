Mitsprache in Wülfrath Was sagen die Bürger zu einer Pumptrack-Anlage?

Nun aber steht der Vorentwurf des Bebauungsplans Nummer 14 „Freizeitanlage Hammerstein“ und Bürger, Anwohner, Jugendliche und andere Interessierte haben bei der Bürgeranhörung Gelegenheit, ihre Anregungen und Bedenken zu äußern. Am 23. Januar lädt die Stadt dazu um 18.30 Uhr in den Ratssaal, Am Rathaus 1, ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zunächst werden der Technische Beigeordnete, Stefan Holl, sowie Lisa Schulte und Dominic Loker vom Planungsamt die ersten Planungsideen der Stadt vorstellen, bevor in einer offenen Fragerunde die Teilnehmer dran sind, sich einzubringen.