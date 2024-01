Weihnacht adé in Wülfrath Weihnachtsbäume werden in der nächsten Woche abgeholt

Spätestens nach dem Dreikönigstag am 6. Januar verschwinden die letzten Weihnachtsdekorationen aus den Haushalten, werden Weihnachtsmänner und Co. aus Ton oder Holz wieder in die Kiste gepackt und auch der Weihnachtsbaum abgeschmückt. Für die Abholung der Tannen sorgt die Stadt, die jetzt mitteilt: Im Auftrag der Stadt werden in der kommenden Woche die abgeschmückten Weihnachtsbäume eingesammelt. Abholtermin der Bäume ist im Biobezirk 1 (W1 im Kalender) am Montag, 8 Januar. Im Biobezirk 2 (W2 im Kalender) werden die Weihnachtsbäume am Mittwoch, 10. Januar, abgeholt.