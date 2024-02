Baumaßnahme in Wülfrath Stadt flickt Schlaglöcher im Stadtgebiet

(RP/am) Die Stadt unternimmt etwas gegen die vielen Schlaglöcher im Stadtgebiet. Wie die Verwaltung mitteilt, sollen in dieser Woche größere Schlaglöcher beseitigt werden. Die Maßnahmen, die der Herstellung der Verkehrssicherheit dienen, sind teilweise mit Halteverboten verbunden, damit die Arbeiten zügig durchgeführt werden können. Es kann in engen Straßen auch zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen, wenn kein Überholen des Baustellenfahrzeugs möglich ist. Die Arbeiten werden von einem Fachunternehmen durchgeführt und ergänzen die Straßenunterhaltungsarbeiten des Baubetriebshofs. Betroffen sein werden unter anderem Bergstraße, Dorfstraße, Finkenweg, Hahnenfurther Weg, Kirchenfelder Weg, Maikammer, Rohdenhauser Busch, Schulstraße, Stiftstraße und Südstraße. Start war am Montag an der der Stiftstraße. Größere Instandhaltungsmaßnahmen folgen erst später.